18:56, 4 мая 2026

Много лет занимавший пост министра Пивкин продолжил борьбу со своим приговором

Экс-глава самарского Минтранса Пивкин обжалует приговор в кассации
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре зарегистрировал жалобы адвокатов бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Сторона защиты обжалуют приговор, который в ноябре 2025 года вынес Самарский областной суд. Тогда экс-министра приговорили к пяти годам колонии общего режима по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

При этом в августе 2025 года Октябрьский районный суд Самары признал Пивкина виновным по статье 169 УК РФ («Воспрепятствование предпринимательской деятельности») и назначил штраф в 480 тысяч рублей. Но этот приговор был обжалован.

По версии следствия, чиновник препятствовал выполнению работ по капремонту автодороги Самара — Новокуйбышевск победителю торгов — чувашской компании «Дорисс». Пивкин принудил организацию заключить договор субподряда с компанией «Амонд».

Пивкин занимал должность министра транспорта и автодорог Самарской области с 2012 по 2024 год.

