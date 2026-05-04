Мощное уничтожение украинской ББМ дроноводом сняли на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения украинской ББМ дроноводом

Появились кадры боевой работы оператора беспилотника из состава спецподразделения группировки войск «Южная». Видео опубликовал Telegram-канал «Южный фронт».

На видео запечатлен момент точного поражения бронированной боевой машины (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара дрона-камикадзе техника была уничтожена.

Ранее под Константиновкой были обнаружены груды сожженной украинской техники.

До этого безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео. Как видно на кадрах, все очаги возгорания от попаданий беспилотников находятся снаружи укрытий.