Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

16:00, 4 мая 2026

Московская «Замбон-Фарма» оспорила решение ФАС о возврате ₽418 млн за антибиотик
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Московская «Замбон-Фарма» оспорила решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возврате в бюджет миллионов рублей. О том, что компания отказалась расплачиваться за свой антибиотик сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

В июле 2025 года антимонопольный орган возбудил дело против единственного импортера антибиотика «Флуимуцил». С 2023 года по I квартал 2025 года компания, будучи доминирующей на рынке, повысила цены на препарат на 46 процентов. В результате ФАС предписала российской «дочке» итальянской фармкомпании вернуть в бюджет более 418 миллионов рублей незаконно полученного дохода и установить экономически обоснованную цену на не имеющий аналогов лекарственный препарат.

Однако «Замбон-Фарма» не согласилась с решением ФАС и подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании его недействительным. Предварительное заседание суда по делу назначено на 11 июня.

В мае 2025 года российские фармкомпании предупредили о проверках из-за необоснованного роста цен на лекарства. Помимо «Замбон-Фарма», практически друг за другом внимание российского регулятора привлекли «КРКА», «Амджен» и «Анджелини Фарма Рус».

Ранее ФАС назначила компании «Аксельфарм» (известна спорами за патенты по поводу ввода в оборот дженериков дорогостоящих онкопрепаратов Pfizer и AstraZeneca) штрафы на 2,08 миллиарда рублей. Если предписания не удастся оспорить, продолжить работу «Аксельфарм» не сможет. Бывший совладелец ликвидированного ООО «Имбайер» Ваге Кирокасян заявил о намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве компании.

