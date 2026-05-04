Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Шувалов: 8 мая в Москве похолодает на 10 градусов

В пятницу, 8 мая, в Москве резко похолодает. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает «Радио 1».

Температура воздуха, по словам синоптика, упадет сразу на 10 градусов — с плюс 25 до плюс 15 градусов Цельсия. Однако Шувалов призвал россиян не драматизировать и не распаковывать зимние вещи.

«Ветер при этом сменится: до пятницы — в основном западный-юго-западный, а в пятницу фронт пройдет — и уже северо-восточный, северный. Давать прогноз на 9 мая — слишком большая вероятность ошибиться, поэтому подождем», — добавил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в ближайшие три дня в Москве наступит аномально теплая погода. Под влиянием высокого атмосферного давления воздух в столице прогреется до плюс 24 градусов.