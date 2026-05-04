Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 4 мая 2026Экономика

Москвичей предупредили об аномалии

Синоптик Ильин: В Москве наступит аномально теплая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В ближайшие три дня в Москве и области наступит аномально теплая погода. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

Согласно прогнозам, под влиянием высокого атмосферного давления днем температура в столице составит от плюс 19 до 24 градусов. «Также ожидаются высокие ночные минимумы. В общем, летняя погода с температурой выше климатической нормы», — рассказал Ильин.

Эксперт добавил, что вместе с теплом наступит переменная облачность. Понедельник и среда, 4 и 6 мая, пройдут без существенных осадков, а во вторник, 5 мая, возможны кратковременные дожди.

Ранее стало известно, какая погода будет в Москве 9 мая. На вторые майские праздники жителей и гостей столицы ожидает похолодание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok