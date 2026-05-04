Москвичей предупредили об аномалии

Синоптик Ильин: В Москве наступит аномально теплая погода

В ближайшие три дня в Москве и области наступит аномально теплая погода. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

Согласно прогнозам, под влиянием высокого атмосферного давления днем температура в столице составит от плюс 19 до 24 градусов. «Также ожидаются высокие ночные минимумы. В общем, летняя погода с температурой выше климатической нормы», — рассказал Ильин.

Эксперт добавил, что вместе с теплом наступит переменная облачность. Понедельник и среда, 4 и 6 мая, пройдут без существенных осадков, а во вторник, 5 мая, возможны кратковременные дожди.

