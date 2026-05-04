17:24, 4 мая 2026

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за первой грозы, которая может обрушиться на регион. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

В отдельных районах столицы прогнозируется гроза и усиление юго-западного ветра — скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду.

Желтый уровень опасности будет действовать в регионе с 9 часов утра вторника, 5 мая, до 9 часов вечера того же дня, уточнили специалисты.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в пятницу, 8 мая, в Москве резко похолодает. Температура воздуха в столице опустится сразу на 10 градусов — с плюс 25 до плюс 15 градусов Цельсия. При этом зимнюю одежду жителям города распаковывать не придется, подчеркнул метеоролог. Прогноз на 9 мая синоптик сделать пока не решился из-за отсутствия точных данных.

