Назван район Москвы с самым дорогим жильем

Самое дорогостоящее в пределах Москвы жилье можно найти в районе Остоженка-Пречистенка. Такой вывод сделали аналитики компании NF Group, результаты исследования публикует ТАСС.

Как показала статистика, квадратный метр в элитных новостройках этого района стоит в среднем 4,8 миллиона рублей. На сегодняшний день это самый высокий показатель за всю историю существования столичного рынка элитной жилой недвижимости, заявили в компании. Причем за первый квартал ценник в этой локации поднялся на 19 процентов.

Вторую строчку рейтинга заняли Патриаршие пруды. В этом районе жилье реализуется в среднем по цене 3,9 миллиона рублей за квадратный метр. Замыкает тройку лидеров Тверской район со средневзвешенной ценой 3,4 миллиона рублей за «квадрат» жилплощади.

Ранее в столичной экспозиции появился лот размером 2,5 квадратного метра. Студию такого метража предлагают приобрести за 1,25 миллиона рублей. В ней нет окон и ремонта.