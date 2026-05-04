19:46, 4 мая 2026Путешествия

На борту лайнера MV Hondius с хантавирусом был россиянин

OE: На лайнере, где произошла вспышка хантавируса, есть гражданин РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stringer / Reuters

Стало известно, что среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, есть гражданин России. Об этом сообщила нидерландская компания Oceanwide Expeditions, пишет РИА Новости.

Как следует из списка пассажиров, который компания разослала журналистам, среди членов экипажа есть один гражданин России. Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Ранее стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, предположительно произошла вспышка хантавируса.

