Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:20, 4 мая 2026Наука и техника

Найдено природное средство для замедления старения организма

Nutrients: Добавление хлорофилла в рацион способно замедлить признаки старения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: JAZ STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Добавление хлорофилла в рацион может замедлять признаки старения и повышать устойчивость организма к стрессу. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

Исследование проводили на плодовых мушках дрозофилах. При оптимальной дозе хлорофилл увеличивал продолжительность жизни на 7,66–13,94 процента, улучшал двигательную активность и помогал насекомым лучше переносить голод, жару, холод и окислительный стресс.

Ученые выяснили, что эффект не был связан с сокращением питания, снижением репродуктивной функции или изменением суточных ритмов. Вместо этого хлорофилл усиливал защитные механизмы клеток: повышал активность антиоксидантного фермента каталазы, снижал уровень маркера повреждения жиров и перестраивал работу генов, связанных с обезвреживанием токсинов.

Авторы считают, что хлорофилл может действовать как природный компонент, повышающий устойчивость организма к возрастным изменениям.

Ранее стало известно, что злоупотребление алкоголем повышает раннее снижение когнитивных функций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok