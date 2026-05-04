Найдено природное средство для замедления старения организма

Добавление хлорофилла в рацион может замедлять признаки старения и повышать устойчивость организма к стрессу. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

Исследование проводили на плодовых мушках дрозофилах. При оптимальной дозе хлорофилл увеличивал продолжительность жизни на 7,66–13,94 процента, улучшал двигательную активность и помогал насекомым лучше переносить голод, жару, холод и окислительный стресс.

Ученые выяснили, что эффект не был связан с сокращением питания, снижением репродуктивной функции или изменением суточных ритмов. Вместо этого хлорофилл усиливал защитные механизмы клеток: повышал активность антиоксидантного фермента каталазы, снижал уровень маркера повреждения жиров и перестраивал работу генов, связанных с обезвреживанием токсинов.

Авторы считают, что хлорофилл может действовать как природный компонент, повышающий устойчивость организма к возрастным изменениям.

