15:04, 4 мая 2026

Назван главный претендент на пост тренера ЦСКА

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов является главным претендентом на пост наставника столичного ЦСКА. Об этом стало известно «Силе Спорта».

По информации источника, знакомого с ситуацией в клубе, специалист сменит команду в межсезонье. Стороны провели переговоры, во время которых Галактионов предложил свой вектор развития ЦСКА. Руководство красно-синих устроило видение тренера будущего команды.

На пост главного тренера армейцев также претендует несколько иностранных специалистов. При этом кандидатура Галактионова, по информации источника, остается в приоритете.

4 мая пост главного тренера ЦСКА покинул Фабио Челестини. Галактионов тренирует «Локомотив» с 2022 года, за два тура до конца нынешнего чемпионата железнодорожники находятся на третьем месте в Российской премьер-лиге.

