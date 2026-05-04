Назван главный претендент на пост тренера ЦСКА

«Сила Спорта»: Главным претендентом на пост тренера ЦСКА является Галактионов

Тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов является главным претендентом на пост наставника столичного ЦСКА. Об этом стало известно «Силе Спорта».

По информации источника, знакомого с ситуацией в клубе, специалист сменит команду в межсезонье. Стороны провели переговоры, во время которых Галактионов предложил свой вектор развития ЦСКА. Руководство красно-синих устроило видение тренера будущего команды.

На пост главного тренера армейцев также претендует несколько иностранных специалистов. При этом кандидатура Галактионова, по информации источника, остается в приоритете.

4 мая пост главного тренера ЦСКА покинул Фабио Челестини. Галактионов тренирует «Локомотив» с 2022 года, за два тура до конца нынешнего чемпионата железнодорожники находятся на третьем месте в Российской премьер-лиге.