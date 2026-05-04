Названа главная проблема российских БПЛА

Командир расчета БПЛА Маматов: Дронов на фронте нужно кратно больше

В России много достойных моделей ударных БПЛА, однако для удержания преимущества над Вооруженными силами Украины (ВСУ) по всему фронту их выпуск нужно увеличить в разы. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» командир расчета FPV-дронов отдельного ударного отряда БПЛА «Ирландцы» Платон Маматов.

По словам добровольца, его расчету ежемесячно удается поражать десятки единиц техники, включая тяжелую. Это, как уточняет боец, серьезно затрудняет логистику украинской армии на конкретном участке, однако не может перекрыть ее полностью.

«Мы ограничены только количеством "птиц" и боеприпасов. (...) Не потому что их нет совсем, а потому что нужно кратно больше», — сказал Маматов.

Он добавил, что часть коптеров его подразделению приходится закупать за свой счет. Однако стоимость и готовых БПЛА, и отдельных компонентов постоянно растет.

«То, что условно стоило полгода назад 100 тысяч [рублей], теперь стоит 150 [тысяч рублей]. А оптоволокно сейчас вообще в дефиците, потому что большая часть производственных мощностей находится в Китае и Индии. И, насколько я знаю от источников в отрасли, значительные объемы забронировали американцы — до 2028 года», — заключил командир.

