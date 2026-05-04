Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 4 мая 2026Экономика

В России заблокировали продажу воды от одного производителя

Роспотребнадзор запретил продажу 112 тысяч бутылок питьевой воды Baikal pearl
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Christian Moro / Shutterstock / Fotodom

Государственная система маркировки «Честный знак» остановила по требованию Роспотребнадзора продажу 112 тысяч бутылок питьевой воды под брендом Baikal pearl. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы Центра развития перспективных технологий (оператора «Честного знака) сообщает РИА Новости.

Речь о воде в стеклянной таре объемом 0,53 литра с датой розлива 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027 года. В качестве причины такого решения называется «недопущение причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации».

Отгрузка и продажа такой продукции исключены до получения разрешения надзорного ведомства. Из-за каких проблем вода производства АО «Байкалси Компани» (группа компаний «Море Байкал») попала под подозрение, не уточняется.

До этого в конце апреля Роспотребнадзор запретил ввоз и оборот на территории страны армянской минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды «Джермук». Для обоснования такого решения ведомство использовало аналогичную формулировку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Россияне смогут увидеть макет Волги с уникальной «живой» гидросистемой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok