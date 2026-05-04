В России заблокировали продажу воды от одного производителя

Государственная система маркировки «Честный знак» остановила по требованию Роспотребнадзора продажу 112 тысяч бутылок питьевой воды под брендом Baikal pearl. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы Центра развития перспективных технологий (оператора «Честного знака) сообщает РИА Новости.
Речь о воде в стеклянной таре объемом 0,53 литра с датой розлива 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027 года. В качестве причины такого решения называется «недопущение причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации».
Отгрузка и продажа такой продукции исключены до получения разрешения надзорного ведомства. Из-за каких проблем вода производства АО «Байкалси Компани» (группа компаний «Море Байкал») попала под подозрение, не уточняется.
До этого в конце апреля Роспотребнадзор запретил ввоз и оборот на территории страны армянской минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды «Джермук». Для обоснования такого решения ведомство использовало аналогичную формулировку.