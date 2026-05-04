Новости спорта
09:27, 4 мая 2026Спорт

Оценены шансы «Краснодара» удержать первое место в РПЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» удержать первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

На чемпионство «горожан» можно поставить с коэффициентом 1,90. Таким же коэффициентом оцениваются шансы выиграть титул петербургского «Зенита».

За два тура до конца чемпионата «Краснодар» лидирует с 63 очками. «Зенит» отстает на одно очко, занимая вторую строчку.

Южанам осталось сыграть на выезде с московским «Динамо» и на своем поле принять «Оренбург». «Зениту» предстоит провести домашний матч с «Сочи» и на выезде встретиться с «Ростовом».

