Пассажир напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США

Пассажир авиакомпании United Airlines напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в субботу, 2 мая, на борту лайнера, прибывшего в Нью-Джерси из Доминиканской Республики. 48-летний мужчина, имя которого не разглашается, был задержан и доставлен в больницу для психиатрической экспертизы.

Полиция не предоставила дополнительных подробностей о произошедшем, но аудиозапись переговоров диспетчеров воздушного движения зафиксировала вызов аварийной службы в аэропорт Ньюарк Либерти. «Мужчина только что напал на одного из бортпроводников и пытался открыть переднюю дверь самолета», — сказал пилот на записи.

Представители перевозчика подтвердили, что правоохранительные органы оказали помощь в урегулировании ситуации с недисциплинированным пассажиром. Они также поблагодарили экипаж за его усилия по обеспечению безопасности других путешественников. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проведет расследование.

В конце апреля пассажир этой же американской авиакомпании разозлился из-за задержки рейса и потребовал выпустить его из салона. Затем он схватился за ручку аварийной двери со словами «я хочу выйти».