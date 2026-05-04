Пассажирка самолета напилась, плюнула в лицо попутчику и попала на видео

Пассажирка EasyJet плюнула в лицо попутчику и спровоцировала перепалку на рейсе

Пассажирка самолета EasyJet напилась, плюнула в лицо попутчику и попала на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел на рейсе из Лондона до турецкой Антальи. Свидетели рассказали, что пассажирка пила водку из бутылки прямо в салоне, а затем спровоцировала перепалку с сидевшим неподалеку мужчиной. На кадрах видно, как разъяренные попутчики стоят в проходе, а сотрудник авиакомпании пытается их разнять.

В итоге пилоты были вынуждены перенаправить самолет и посадить его в аэропорту Косово. Там на борт поднялась полиция и задержала мужчину и женщину. Борт прибыл в Анталью с трехчасовой задержкой.

