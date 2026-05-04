Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

Светов: Украина не сможет разместить заводы по производству БПЛА в Армении

Разместить в Армении украинские заводы по производству беспилотников невозможно. Так в беседе с «Царьградом» политолог Юрий Светов прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

Размещение военных производств в непосредственной близости от российских границ невозможно по нескольким причинам, отметил эксперт. Главной он назвал деиндустриализацию, через которую постсоветская Армения прошла за последние десятилетия.

«Чтобы запустить завод по выпуску БПЛА, нужны не только деньги, но и высококвалифицированные кадры, а также соответствующие технологии. У Еревана подобных ресурсов нет», — высказался Светов.

Еще одной причиной он назвал географическое положении Армении — любая транспортировка готовых дронов стала бы серьезной проблемой для страны, у которой нет выхода к морю.

По мнению политолога, обсуждение подобной инициативы между Украиной и Арменией воспринимать всерьез не стоит. «Это всего лишь информационные поводы, которые Зеленский использует, чтобы демонстрировать "всемирную поддержку"», — добавил он.

Зеленский прибыл в Ереван 3 мая для участия в саммите, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности, процесс сближения Армении с Евросоюзом и перспективы разрешения украинского конфликта. Во время саммита президент Украины пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве.