Мирошник: Зеленский стал миллионером с элитной недвижимостью

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение превратились в миллионеров, которые имеют в собственности элитную недвижимость. Свои богатства они получают за счет воровства западной военной помощи, о чем рассказал журналистам РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Все окружение Зеленского, как и он сам за период его пребывания при власти, из дешевых комедиантов и "мелких лавочников" превратилось в мультимиллионеров, зарабатывающих на разворовывании средств иностранной помощи и украинского бюджета», — отметил представитель дипведомства, комментируя недавний скандал с «пленками Миндича».

По его словам, сам факт того, что вместо судебного процесса выбрали запустить политический скандал говорит о попытках взять под контроль хорошо отлаженную систему по «отмыву» колоссальных денежных сумм. Вряд ли данный скандал демонстрирует желание в действительности разрушить образовавшуюся коррупционную структуру, добавил Мирошник.

Если осенью прошлого года цель была в сносе фигуры экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, то сейчас прослеживаются попытки нацелиться на нынешнего экс-секретаря СНБО Украины, бывшего министра обороны Рустема Умерова, считает посол. По его мнению, нахождение Зеленского во главе данной коррупционной пирамиды пока устраивает организаторов разгоревшегося скандала, если нынешний украинский президент останется в схеме в качестве «английской королевы» за небольшую долю от коррупционных доходов.

«Если же нет, то в следующей серии "Миндичгейта" мы непременно услышим голос Зеленского, раздающего указания, что делать с "намытой прибылью"», — подытожил дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что махинации Зеленского и его «кошелька» Тимура Миндича исчисляются сотнями миллионов долларов. Как подчеркнул он, речь идет о тех самых средствах, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран «под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы».