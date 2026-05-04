Появились подробности о выпавших из окна россиянках с трехлетним ребенком

В Калининграде выпавшая из окна с дочерью и внуком женщина оставила записку

В Калининграде выпавшая из окна с дочерью и трехлетним внуком 70-летняя женщина оставила записку. Такие подробности о происшествии в российском городе появились в Telegram-канале Amber Mash.

Как узнало издание, в своем послании пенсионерка указала, что ее дочь нигде не работала. И им не на что было жить с ребенком.

Также выяснилось, что вся семья проживала на съемной квартире. Каждый месяц им приходилось находить деньги на оплату за квадратные метры.

До этого стало известно, что тела двух женщин и трехлетнего ребенка нашли под окнами многоэтажного дома в Ленинградском районе Калининграда. У одной из женщин в прошлом была диагностирована шизофрения. По предварительным данным, сначала из окна выбросили мальчика, а позже выпали и женщины. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.