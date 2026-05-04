Появились подробности об ударах ВС России по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным министерства, атаки велись при помощи авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Помимо транспортной инфраструктуры, под удары попали склады с боеприпасами, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских войск.

В ночь на 4 мая, по данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись 14 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.