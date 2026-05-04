Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 4 мая 2026Россия

Появились подробности об ударах ВС России по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным министерства, атаки велись при помощи авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Помимо транспортной инфраструктуры, под удары попали склады с боеприпасами, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских войск.

В ночь на 4 мая, по данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись 14 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые запустили беспилотники на Москву из Киева

    Самолет врезался в грузовик при посадке в США и попал на видео

    Раскрыта судьба почти 470 миллионов акций российского агрохолдинга

    Россияне начали экономить на воде

    В ГД внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов

    Шубенков дал совет провалившему допинг-тест футболисту Заболотному

    Принц Гарри снова разозлил принца Уильяма

    Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за энергокризиса

    Появились подробности об ударах ВС России по Украине

    Бузова обратилась к тяжелобольной Лерчек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok