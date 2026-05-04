Пожар в Днепропетровске после удара БПЛА сняли на видео

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал объект в пригороде Днепропетровска, начавшийся после удара пожар сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Ударные дроны атаковали вражеский объект, полыхает мощный пожар», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны Днепропетровска и Одессы. Уточняется, что украинский лидер анонсировал новые меры в связи с массированной атакой беспилотников Вооруженных сил России днем 1 мая.