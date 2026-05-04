Познер прокомментировал поражение теннисистки Андреевой от украинки в финале турнира WTA

Журналист Познер заявил, что теннисистка Андреева проиграла Костюк из-за нервов

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA‑1000 в Мадриде от украинки Марты Костюк. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Познера, ключевую роль в поражении россиянки сыграло сочетание нервного напряжения финала и силовой, стабильной игры Костюк, сумевшей лучше использовать свои брейк‑пойнты и не сдавать позиции на своей подаче.

Также он отметил, что в такие моменты у молодых игроков особенно чувствуется нехватка опыта в решающих партиях, но подчеркнул, что Андреева продолжает уверенно набирать силу и рано или поздно обыграет соперниц, создающих ей наибольшие проблемы.

Восьмая ракетка мира уступила украинке со счетом 3:6, 5:7 и не смогла сдержать слез сразу после матча.