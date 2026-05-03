22:59, 3 мая 2026Мир

Причину проведения саммита с Макроном и Зеленским в Армении объяснили

Толмачев: Саммит с Зеленским и Макроном в Армении стал попыткой отвлечь внимание
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Саммит Европейского политического сообщества в Армении с участием президента Украины Владимира Зеленского оказался попыткой отвлечь внимание общества от «катастрофических условий». Своим мнением по этому поводу в беседе с журналистами «Газеты.Ru» поделился депутат Александр Толмачев.

По его словам, встречу на уровне европейских политиков проводят, чтобы власти Франции и Армении могли поднять свои рейтинги, а также «пустить пыль в глаза» и выстроить иллюзию «стройного единства». Он считает, что заявленная тема о поддержке украинской армии является абсолютно беспредметной. В свою очередь, Европу интересует только то, какие ресурсы Киева и Еревана можно заполучить в свое пользование, отметил парламентарий.

«Европа не собирается разговаривать ни с Арменией, ни с Украиной на равных», — подчеркнул Толмачев. Депутат указал, что Армения может повторить судьбу Украины, если сделает неправильный выбор на исторической развилке. «Соседняя страна рискует сервировать себя в качестве блюда на европейском столе», — добавил собеседник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему его жена Брижит не приехала вместе с ним в Ереван, где проходит саммит Европейского политического сообщества. По словам политика, супруге пришлось остаться в Париже, но она «много думает об Армении».

    Причину проведения саммита с Макроном и Зеленским в Армении объяснили

