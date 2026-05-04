Прилетевшего навестить мать мужчину обматерили в российской больнице

12:11, 4 мая 2026Россия

Прилетевшего навестить мать москвича обматерила охранник больницы в Уфе
Майя Назарова

Фото: James Jiao / Shutterstock / Fotodom

Мужчину из Москвы, который прилетел навестить мать, обматерила охранник больницы №13 в Уфе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным издания, родственница россиянина была госпитализирована с инсультом. Мужчина выбрался к матери и хотел поздравить ее с днем рождения. Однако попасть в больничную палату ему не разрешили.

Сотрудница охраны объявила, что москвич не может попасть туда из-за правил посещения. Когда визитер начал задавать уточняющие вопросы, женщина разозлилась и вместо ответов стала его оскорблять.

В Минздраве Башкирии пояснили, что руководство больницы уже направило письмо охранной компании «ЧБ-КОНТР».

До этого сообщалось, что в Тюмени 17-летний подросток избил медсестру в неврологическом отделении детской больницы. После нападения на сотрудницу юноша попытался выбить головой окно.

