Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
22:03, 4 мая 2026Авто

Раскрыты подробности массовой аварии с неуправляемым грузовиком на МКАД

Дептранс: У попавшего в ДТП на МКАД грузовика выявили перевес в 15 тонн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что у грузового автомобиля, который стал участником аварии на 41-м километре МКАД, установлен перевес в 15 тонн.

«Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40 840 килограммов)», — говорится в сообщении Дептранса.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что, по предварительным данным, водитель «КамАЗа» наехал на стоящие автомобили. В департаменте транспорта причиной ДТП назвали отказ тормозной системы грузовика. По данным столичного департамента здравоохранения, число пострадавших увеличилось до семи человек. Погибших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Раде объяснили решение Зеленского объявить перемирие

    Стармер пригрозил Трампу и обратился к Европе

    В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

    Раскрыты подробности массовой аварии с неуправляемым грузовиком на МКАД

    Над эстонской Нарвой заметили десятки летящих в сторону России БПЛА

    Зеленский объявил перемирие

    Мощное уничтожение украинской ББМ дроноводом сняли на видео

    Медведев дерзко высказался в адрес Зеленского и Пашиняна

    Реакция оператора «Формулы-1» на модель в микрошортах стала мемом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok