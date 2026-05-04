Раскрыты подробности массовой аварии с неуправляемым грузовиком на МКАД

Дептранс: У попавшего в ДТП на МКАД грузовика выявили перевес в 15 тонн

Московский департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что у грузового автомобиля, который стал участником аварии на 41-м километре МКАД, установлен перевес в 15 тонн.

«Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40 840 килограммов)», — говорится в сообщении Дептранса.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что, по предварительным данным, водитель «КамАЗа» наехал на стоящие автомобили. В департаменте транспорта причиной ДТП назвали отказ тормозной системы грузовика. По данным столичного департамента здравоохранения, число пострадавших увеличилось до семи человек. Погибших нет.