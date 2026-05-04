20:59, 4 мая 2026

Рекордный миллиард собрали на помощь пострадавшим в Дагестане

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Омар Шапиев / РИА Новости

В Дагестане завершился масштабный благотворительный сбор в помощь пострадавшим от наводнений. За месяц удалось собрать один миллиард рублей. Это рекордный результат для российских благотворительных кампаний, сообщила «Российская газета» со ссылкой на фонд «Надежда».

Сбор запустили 29 марта через приложение Tooba. Уже в первый час пользователи перевели более двух миллионов рублей. Всего участие приняли свыше 380 тысяч человек и организаций из разных регионов России и из-за рубежа.

По словам представителя сервиса Рамазана Меджидова, помощь оказалась по-настоящему масштабной.

«На помощь откликнулось более 380 тысяч человек и организаций… Мы увидели невероятную поддержку и жажду к совершению добра», — отметил он.

В первые сутки был зафиксирован крупный перевод в 30 миллионов рублей от анонимного благодетеля. Десятки участников перечислили более миллиона рублей, а максимальные пожертвования достигали 58 миллионов.

Сильные ливни в регионе привели к масштабному наводнению, которое стало одним из крупнейших за более чем сто лет. Власти уже приняли меры поддержки для пострадавших жителей.

