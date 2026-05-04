Россия отреагировала на высылку дипломатов из Австрии

13:30, 4 мая 2026

Посольство России: Москва жестко ответит на высылку дипломатов из Австрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Здание Посольства Российской Федерации в Вене. Фото: www.rusemb.at / Wikimedia

Москва жестко ответит на высылку трех российских дипломатов из Австрии. Об этом заявило посольство России в Вене в своем официальном Telegram-канале.

«Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны безусловно последует. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену», — утверждается в заявлении.

Представители российской дипмиссии также назвали решение о высылке дипломатов возмутительным. В заявлении подчеркивается, что этот шаг является «ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым».

Ранее Австрия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства, которые якобы могут использоваться для шпионажа.

