Россиянам назвали дефицитные профессии

Платонова: Кадровый дефицит сохраняется в массовых и линейных профессиях

Кадровый голод сохраняется в массовых и линейных профессиях (сотрудники, выполняющие базовые функции в компаниях и на предприятиях). Об этом «Известиям» рассказала менеджер по аналитике компании «Адвирос» Илона Платонова.

«Вакансии в продажах формируют до 12 процентов всех запросов работодателей, а позиции продавцов и кассиров остаются одними из самых сложных для закрытия. В среднем на такие вакансии приходится менее четырех резюме», — сказала специалист.

Дефицит кадров отмечается и в медицине, где за год количество вакансий выросло 20 процентов. Однако на одну позицию в этом сегменте приходится лишь три-четыре резюме. Нехватка персонала наблюдается также среди рабочих специальностей, например, водителей большегрузов, сварщиков и слесарей. По данным Платоновой, спрос на специалистов по сварочным работам в первом квартале 2026 года увеличился на 18 процентов.

При этом в маркетинге, PR, финансах и административных позициях, напротив, отмечается высокая конкуренция.

Ранее сообщалось, что россияне бросились осваивать новые профессии. С января 2026-го число заявок на участие в программах бесплатного профессионального переобучения увеличилось примерно на треть. За это время было подано в общей сложности более 84 тысяч обращений.

