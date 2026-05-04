Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:37, 4 мая 2026Экономика

Россиянам назвали дефицитные профессии

Платонова: Кадровый дефицит сохраняется в массовых и линейных профессиях
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Кадровый голод сохраняется в массовых и линейных профессиях (сотрудники, выполняющие базовые функции в компаниях и на предприятиях). Об этом «Известиям» рассказала менеджер по аналитике компании «Адвирос» Илона Платонова.

«Вакансии в продажах формируют до 12 процентов всех запросов работодателей, а позиции продавцов и кассиров остаются одними из самых сложных для закрытия. В среднем на такие вакансии приходится менее четырех резюме», — сказала специалист.

Дефицит кадров отмечается и в медицине, где за год количество вакансий выросло 20 процентов. Однако на одну позицию в этом сегменте приходится лишь три-четыре резюме. Нехватка персонала наблюдается также среди рабочих специальностей, например, водителей большегрузов, сварщиков и слесарей. По данным Платоновой, спрос на специалистов по сварочным работам в первом квартале 2026 года увеличился на 18 процентов.

При этом в маркетинге, PR, финансах и административных позициях, напротив, отмечается высокая конкуренция.

Ранее сообщалось, что россияне бросились осваивать новые профессии. С января 2026-го число заявок на участие в программах бесплатного профессионального переобучения увеличилось примерно на треть. За это время было подано в общей сложности более 84 тысяч обращений.

IT-специалистам и риелторам оказалось проще всего в России взять ипотеку. Дело в том, что высокий уровень заработной платы остается весомым аргументом при одобрении жилищного кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    Грибникам рассказали о грибах в Подмосковье в мае

    Трамп предложил еще одной стране присоединиться к операции в Ормузском проливе

    Минобороны выпустило заявление о праздновании Дня Победы

    Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

    «Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

    В Минобороны пообещали удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования 9 Мая

    Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

    Врач предупредил о коварстве рака сердца

    Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok