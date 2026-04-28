Названы самые выгодные для оформления ипотеки профессии

Проще всего в России оформить ипотеку, имея профессию IT-специалиста и риелтора. Такой вывод сделали аналитики компаний hh.ru и PIONEER. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Высокий уровень заработной платы остается весомым аргументом при одобрении жилищного кредита. Охотнее всего заявку на ипотечный кредит одобряют специалистам IT-сферы — по итогам первого квартала 2026 года именно такие работники наравне с руководителями разного уровня получают самые высокие зарплаты как в Москве, так и в целом по стране. В столице дата-сайентисты зарабатывают по 277,5 тысячи рублей в месяц, в регионах такие специалисты получают в среднем 225 тысяч рублей в месяц. Месячный оклад DevOps-инженера в Москве составляет около 252,1 тысячи рублей, а по стране — 201,9 тысячи рублей.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых специальностей в Москве входят системные аналитики (216,7 тысячи рублей) и программисты (208,8 тысячи рублей). При этом в регионах в лидеры рейтинга выбились совершенно иные профессии: сварщики (207,2 тысячи рублей) и геологи (200,9 тысячи рублей). Еще больше айтишников зарабатывают риелторы — в среднем столичные агенты получают 401 тысячу рублей в месяц, по России средний уровень зарплаты вдвое ниже — около 204,8 тысячи рублей.

Среди топ-менеджмента средние зарплаты варьируются от 289 до 309 тысяч рублей. Гендиректора зарабатывают около 289 тысяч рублей в месяц, руководители группы разработки — 308 тысяч рублей, коммерческие и финансовые директора, директора по информационным технологиям — 300 тысяч рублей.

Чаще всего, по статистике компаний, ипотеку оформляли сотрудники оптовой и розничной торговли. Следом идут специалисты из сферы аудита и консалтинга, а также ИТ-специалисты. Замыкают тройку лидеров банкиры и менеджеры среднего звена из строительства. Несмотря на доходы москвичей, даже в столице ежемесячные платежи по рыночной ипотеке остаются слишком высокими — до 378 тысяч рублей за жилье в новостройке. В связи с этим даже для обеспеченных заемщиков предпочтительным вариантом являются госипотека, рассрочка и дисконты от застройщиков.

