Россияне раскрыли истинное отношение к семейным путешествиям

74 процента россиян считают, что путешествия сближают с семьей

Российские туристы раскрыли свое истинное отношение к семейным путешествиям — 74 процента соотечественников считают, что поездки сближают людей. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования «Островок» и сервиса психотерапии «Ясно», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 61 процент респондентов признались, что общие поездки помогают глубже разобраться в своих собственных потребностях, а 58 процентов опрошенных рассказали, что совместные поездки дают возможность лучше понимать нужды тех, кто рядом. Кроме того, каждый четвертый россиянин отметил, что воспринимает совместный отпуск как возможность «проверить отношения» (24 процента).

«Путешествие обнажает в отношениях то, что повседневность надежно прячет. Дома мы общаемся с близкими людьми почти на автомате, внутри давно сложившихся ролей, и можем долго не замечать, что живой контакт где-то по дороге сменяется привычкой. Совместная поездка эту привычку ломает, и в этом ее главная психологическая ценность. Приходится заново договариваться, слышать, обнаруживать в себе и в другом то, что в обычной жизни не находило повода проявиться», — объяснила психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Ранее были названы лучшие, по мнению россиян, города страны для семейного отдыха. На первом месте в рейтинге городов с самыми высокими оценками семейной инфраструктуры оказалась Анапа.