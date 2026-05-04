10:53, 4 мая 2026Экономика

Российские компании стали чаще жаловаться на западные санкции

РСПП: Санкции повлияли на деятельность 16,5 % российских компаний в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В первом квартале 2026 года доля жалующихся на негативное влияние западных санкций отечественных компаний заметно выросла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Опрос проводился в апреле. В нем приняли участие представители компаний из различных отраслей российской экономики.

По итогам исследования выяснилось, что доля отечественных предприятий, столкнувшихся с негативным влиянием западных ограничений, достигла 16,5 процента. Для сравнения, в октябре-декабре 2025 года об этой проблеме заявили 13 процентов респондентов. Таким образом, за первые три месяца 2026-го показатель увеличился на 3,5 процентного пункта (п.п.).

Западные санкции привели к усложнению доставки необходимого российским компаниям оборудования и техники, указывается в исследовании. Из-за ограничения импорта 11,8 процента предприятий не смогли приобрести нужную им продукцию для модернизации производства. Еще 14,1 процента фирм заявили об усилении налоговой нагрузки на фоне повышения ставки НДС с 20 до 22 процентов.

Ключевой же проблемой для российского бизнеса в начале 2026 года стало падение потребительского спроса. На это пожаловались 37,6 процента респондентов, принявших участие в опросе РСПП. К числу других острых проблем отечественные предприниматели отнесли неплатежи со стороны контрагентов и недоступность заемных финансовых ресурсов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

