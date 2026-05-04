09:36, 4 мая 2026

Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Туристы из России стали меньше пить на курортах Турции — россияне заказывают меньше алкоголя в отелях Анталье. Об этом рассказал РИА Новости владелец одной из гостиниц в регионе Мехмет Уста Бильгинер.

«Российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами», — поделился он. По его словам, это связано с ростом цен на отдых и необходимостью более рационально распоряжаться средствами в туре без типа питания «все включено». Отельер отметил, что гости в целом стали более аккуратными в вопросе дополнительных затрат внутри гостиницы.

Также одной из причин он назвал увеличение количества приезжающих в отели семей, которые ориентированы на более спокойный отдых. Вместо алкогольных напитков отдыхающие часто предпочитают спа-услуги, экскурсии и активный досуг. Кроме того, добавил Бильгинер, постояльцы стали отдавать предпочтение проверенным напиткам, что также влияет на общую статистку. Помимо этого, турецкий отельер назвал трендом интерес к здоровому образу жизни.

Ранее россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае. В среднем бюджетный тур в страну обойдется соотечественникам от 100 тысяч до 105 тысяч рублей на двоих, а отдых на российском курорте обойдется дороже.

