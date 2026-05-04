Российские войска продвинулись на ключевом направлении СВО

Российские войска ведут бои на подступах к Рай-Александровке у Славянска в ДНР

Российские войска продвинулись у Славянска и ведут бои на подступах к Рай-Александровке. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска на подступах к Рай-Александровке», — рассказал собеседник канала.

Отмечается, что Вооруженные силы России также зачистили от украинских войск село Каленики, расположенное на востоке от Славянска.

Ранее стало известно о продвижении Армии России в Красном Лимане. Как заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в населенном пункте идут городские бои.