13:58, 4 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Российский военный рассказал об эффективности «мясной» тактики ВСУ

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенная севернее Красноармейска (Покровска), серьезно «просела» по численности и качеству пехоты, но в целом продолжает удерживать фронт ценой больших потерь. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» командир расчета FPV-дронов отдельного ударного отряда БПЛА «Ирландцы» Платон Маматов.

По его словам, украинское командование сделало ставку на формирование высокомобильных штурмовых полков. Это не линейные бригады, а фактически пехотные подразделения без техники, тяжелого вооружения и беспилотного компонента, которые перебрасывают на угрожаемые участки фронта в критических ситуациях.

«Как сейчас принято говорить, это "мясо", но достаточно эффективное», — сказал Маматов.

При этом он добавил, что такая тактика все равно периодически дает сбой. Например, осенью прошлого года, когда после захода российских войск в Красноармейск и переброски туда украинских резервов, у ВСУ начал «осыпаться» участок фронта восточнее.

«Образовался так называемый Добропольский выступ. Большими потерями они сумели купировать эту угрозу, но наша пехота все равно продвинулась на десятки километров вперед», — заключил командир.

Ранее российский разведчик описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер». Таким образом он объяснил, как вскрыть присутствие на точке расчета операторов неприятеля.

