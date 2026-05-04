08:38, 4 мая 2026Мир

Рубио отправили исправлять отношения США с Италией после провала Трампа

Bloomberg: Рубио отправится в Рим после ссоры Трампа с премьером Италии Мелони
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Рим с визитом на фоне осложнившихся отношений между американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Рубио отправится в Рим в конце этой недели (...). Сотрудники Рубио на прошлой неделе направили итальянским коллегам подробную информацию о его визите. Они добавили, что Рубио планирует встретиться с представителями Ватикана, а также с министром иностранных дел [Италии] Антонио Таяни. Возможна также встреча с Мелони», — рассказали собеседники агентства.

Трамп неоднократно критиковал европейских союзников США за «недостаточную поддержку» военной операции против Ирана. Глава Белого дома заявлял, что итальянскому премьеру «все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, которое могло бы взорвать Италию за две минуты».

В свою очередь, Мелони осудила высказывания Трампа о Папе Римском Льве XIV, назвав их неприемлемыми. Она указала, что понтифик «призывает к миру и осуждает все формы войны».

