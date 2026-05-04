Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:43, 4 мая 2026Авто

Ряд дорог в центре Москвы перекроют

В Москве 4 мая перекроют Кремлевскую набережную и Большой Кремлевский мост
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют для автомобилей в понедельник, 4 мая, для подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом столичных водителей предупредили в агентстве РИА Новости.

По информации источника, с 16:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережным, улицам Ильинка, Варварка, Солянка, Балчуг, а также Болотной и Садовнической (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста). Аналогичные ограничения коснутся и участка дороги от Гончарного проезда до Котельнической набережной. Кроме того, движение будет приостановлено на Большом Москворецком мосту, по Китайгородскому проезду, Старой и Болотной площадям, 1-му Раушскому, 2-му Раушскому, Ветошному и Фалеевскому переулкам.

Уточняется, что до 03:00 вторника, 5 мая, в локациях, где действуют временные ограничения, будет запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что 9 мая в центре столицы временно перекроют несколько улиц и набережных для проведения Парада Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известного советского военачальника нашли мертвым в Доме на набережной в Москве

    Буланова раскрыла отношение к песням о войне

    Появились новые подробности о назначениях после увольнения главы кавказского региона

    Российские войска продвинулись на ключевом направлении СВО

    Генсек НАТО раскрыл недовольство Трампа Европой

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

    «АвтоВАЗ» отправил коллектив в корпоративный отпуск

    На Западе испугались ответа России на пролет украинских дронов над Финляндией

    Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

    Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok