14:41, 4 мая 2026

Российский фондовый рынок упал до минимума с декабря

Индекс Мосбиржи впервые с начала декабря 2025 года опустился до 2 621 пункта
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ходе первых майских торгов российский фондовый рынок продолжил снижение, начавшееся в апреле. Индекс Мосбиржи падает до самого низкого уровня за последние пять месяцев, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до уровня 2 621 пункта, в последний раз ниже индекс был 3 декабря. Индекс российских гособлигаций RGBI падает до 119,74 пункта, хотя неделю назад он опускался и до более низких значений.

Основной причиной такой динамики остается разочарование инвесторов по поводу результатов заседания совета директоров Центробанка 24 апреля. Регулятор не только не стал ускорять снижение ключевой ставки, ограничившись половиной процентного пункта (до 14,5 процента), но и послал рынку жесткий сигнал.

В ЦБ указали, что сохранение ставки на уровне 15 процентов было одним из вариантов в апреле, а проинфляционные риски за месяц только усилились. Кроме того, прогноз по среднему уровню ставки в 2026 и 2027 годах был ухудшен.

Рост цен на нефть пока не в состоянии вернуть оптимизм на фондовый рынок. Этому мешают высокий уровень неопределенности на ближайшие месяцы, а также усиление атак на российскую нефтяную инфраструктуру, что не позволяет в полной мере воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой.

