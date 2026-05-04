Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 4 мая 2026Мир

Самолет врезался в жилой дом сразу после взлета

Самолет сразу после взлета врезался в жилой дом в Бразилии, погибли два человека
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Shot

В Бразилии одномоторный самолет Cessna/EMB-721 врезался в жилой дом сразу после взлета. Кадрами авиакатастрофы поделился Telegram-канал Shot.

Сразу после вылета из аэропорта Пампулья в городе Белу-Оризонти штата Минас-Жерайс пилот сообщил о неполадках, и воздушное судно начало терять высоту. После чего самолет врезался в жилой дом, пробив стену.

На борту находились пять человек. Два пилота погибли, трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Ранее пассажирскому самолету авиакомпании Delta Airlines пришлось вернуться в аэропорт вылета после столкновения с птицей в небе. которая задела один из двигателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Раде объяснили решение Зеленского объявить перемирие

    Стармер пригрозил Трампу и обратился к Европе

    В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

    Раскрыты подробности массовой аварии с неуправляемым грузовиком на МКАД

    Над эстонской Нарвой заметили десятки летящих в сторону России БПЛА

    Зеленский объявил перемирие

    Мощное уничтожение украинской ББМ дроноводом сняли на видео

    Медведев дерзко высказался в адрес Зеленского и Пашиняна

    Реакция оператора «Формулы-1» на модель в микрошортах стала мемом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok