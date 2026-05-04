Самолет врезался в жилой дом сразу после взлета

Самолет сразу после взлета врезался в жилой дом в Бразилии, погибли два человека

В Бразилии одномоторный самолет Cessna/EMB-721 врезался в жилой дом сразу после взлета. Кадрами авиакатастрофы поделился Telegram-канал Shot.

Сразу после вылета из аэропорта Пампулья в городе Белу-Оризонти штата Минас-Жерайс пилот сообщил о неполадках, и воздушное судно начало терять высоту. После чего самолет врезался в жилой дом, пробив стену.

На борту находились пять человек. Два пилота погибли, трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

