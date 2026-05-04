14:25, 4 мая 2026Россия

Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Брянской области семь человек ранены при ударе реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Бровничи. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждены производственные помещения. Все пострадавшие являются сотрудниками предприятия, их доставили в больницу.

Губернатор также подчеркнул, что во время эвакуации ВСУ попытались повторно атаковать территорию дронами.

Ранее в Москве беспилотник попал в многоэтажку в районе Мосфильмовской улицы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, никто не пострадал. Эвакуация жителей не проводилась.

По данным Минобороны России, в ночь на 4 мая средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись 14 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.

