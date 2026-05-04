13:57, 4 мая 2026Экономика

Шторм обрушился на Крым

Синоптик Любецкая: На Крым обрушился штормовой ветер с порывами 23 м/с
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На Крым обрушился штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщает директор местного Гидрометцентра Татьяна Любецкая, ее слова передает РИА Новости.

«Дует сильный северо-восточный ветер с порывами 22-23 метра в секунду», — уточнила синоптик.

Штормовое предупреждение на полуострове будет действовать до конца понедельника, 4 мая, добавила Любецкая. В крымском управлении МЧС предупредили, что на территории региона возможны чрезвычайные ситуации и призвали жителей быть осторожными.

Ранее на Краснодарский край обрушились мощнейшие в истории ливни. Столь сильные осадки выпали в российском регионе в субботу, 2 мая. В целом дожди на черноморском побережье должны были начаться в пятницу, 1 мая, и продлиться до понедельника, 4 мая, уточнила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

