Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:11, 5 мая 2026Бывший СССР

Слуцкий высказался об объявленном Зеленским перемирии

Депутат ГД Слуцкий назвал тактической уловкой объявление Зеленским режима тишины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о введении режима тишины в ночь на 6 мая. Его слова приводит ТАСС.

По мнению российского парламентария, это попытка тактического маневра.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить "режим тишины" в ночь на 6 мая. Причины банальны — уязвленное самолюбие», — отметил Слуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Украинский лидер отметил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    В России зафиксировали рост зарплат неквалифицированных рабочих

    Беременная топ-модель снялась обнаженной

    В Москве на 5 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

    Врач дал совет часто встающим ночью в туалет людям

    НАТО обвинили в учениях по захвату Калининградской области

    Россиянам раскрыли лучшее время для наблюдения потока эта-Акварид

    Мировые цены на нефть достигли максимума с 2022 года

    Женщина потеряла память после аварии и снова вышла замуж за того же мужчину

    Раскрыт неожиданный фактор улучшения контроля сахара при диабете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok