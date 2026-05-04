Экономика
09:17, 4 мая 2026Экономика

Снижение цен на популярный в России вид мяса объяснили

Минсельхоз: Стабильный выпуск свинины способствует умеренной ценовой динамике
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Производство свинины в России остается стабильным, на этом фоне цены на популярный вид мяса в стране стали постепенно снижаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Вышеуказанный фактор, пояснили в ведомстве, способствует сохранению умеренной ценовой динамики на внутреннем рынке. Речь идет в том числе о ценах на свинину в полутушах, к концу апреля ее средняя стоимость в России составила 192 рубля за килограмм, констатировали в министерстве.

Ранее о резком снижении оптовых цен на свинину в России сообщила газета «Известия». По данным NTech, с 20 по 26 апреля средняя стоимость окороков упала на 18 процентов год к году, лопаток — на 17 процентов, а грудинок — на 22 процента.

Эксперты связали подобную динамику в том числе с ростом производства на внутреннем рынке. В качестве еще одной причины аналитики назвали острожный потребительский спрос. На этом фоне баланс спроса и предложения на внутреннем рынке изменился, что в итоге также повлияло на изменение стоимости свинины. Впрочем, стоимость популярного мяса в России все еще остается высокой для части граждан. Это вынуждает их переходить на более дешевые разновидности, в частности, на курятину, пояснили участники рынка.

