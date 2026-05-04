08:23, 4 мая 2026

Солдаты ВСУ получили предложение о выкупе своей свободы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем командование предложило выкупить свою свободу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам "Скалы" командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой», — сообщил источник.

По его словам, стоимость демобилизации оценивается до нескольких десятков тысяч долларов. Уточняется, что находящиеся там украинские военные занимаются поиском денег.

Ранее боец 3-й общевойсковой армии российской группировки войск «Южная» с позывным Десант сообщил, что мобилизованные ВСУ решили сложить оружие на одном из направлений. Сообщается, что речь идет о тех, кто был направлен в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике.

