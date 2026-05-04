Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем командование предложило выкупить свою свободу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам "Скалы" командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой», — сообщил источник.
По его словам, стоимость демобилизации оценивается до нескольких десятков тысяч долларов. Уточняется, что находящиеся там украинские военные занимаются поиском денег.
Ранее боец 3-й общевойсковой армии российской группировки войск «Южная» с позывным Десант сообщил, что мобилизованные ВСУ решили сложить оружие на одном из направлений. Сообщается, что речь идет о тех, кто был направлен в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике.