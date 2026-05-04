07:32, 4 мая 2026

Стало известно о сдающихся в плен военных ВСУ на одном направлении

РИА Новости: Солдаты ВСУ сдаются в плен на славянском участке фронта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике, решили сложить оружие. Об этом журналистам РИА Новости сообщил боец 7-й бригады 3-й общевойсковой армии российской группировки войск «Южная» с позывным Десант.

«Выводим пленных, вот недавно два человека взяли из 81-й бригады (ВСУ — прим. «Ленты.ру») — их отправили в контратаку, но они добровольно сдались, не настроены были воевать», — отметил собеседник издания.

По словам одного из взятых в плен украинских военнослужащих Евгения Кашенко, его и товарищей послали отбить утраченные позиции у населенного пункта, однако они решили сдаться, поскольку «не хотели умирать».

Ранее в медиа обнародовали шокирующий радиоперехват, в котором украинские солдаты просили товарищей «обнулить» их из-за нехватки еды и воды. Согласно записи аудиофайла, некоторые позиции ВСУ не получали провизию уже пять дней.

