18:15, 4 мая 2026

Стало известно о действиях ВСУ у границы с Приднестровьем

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили оборону на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные Оперативного командования (ОК) украинских войск «Запад».

Отмечается, что на границе возводятся фортификации. На опубликованных кадрах видно, что на границе с Приднестровьем размещены «зубы дракона», а также вырыты окопы.

Кроме того, по данным ОК, военные координируют свою работу с местными фермерами, чтобы минирование границы и строительство укреплений не помешало полевым работам.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Украина и Европейский Союз участвуют в блокаде Приднестровья. По его словам, ситуация в непризнанной республике остается тяжелой.

