Терапевт назвала опасные последствия самолечения головной боли

Волгина: Заглушая головную боль таблетками, можно пропустить развитие инсульта

Периодически возникающая головная боль, которую не удается снять стандартными обезболивающими, одной и даже двумя таблетками, особенно если боль становится регулярной или ее характер меняется, — это серьезный сигнал организма, который нельзя игнорировать, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач указала, что регулярные головные боли могут быть симптомом мигрени, являющейся аутоиммунным заболеванием и требующей специфического лечения, а не обычных анальгетиков. Также это может быть признак гипертонической болезни, связанной с повышенным артериальным давлением, требующим его контроля и приема гипотензивных препаратов, а не обезболивающих.

«Если регулярно заглушать симптом без понимания причины, можно пропустить развитие инсульта, а также других опасных заболеваний — опухоли головного мозга, менингита, синусита. Это может быть также хроническая головная боль напряжения, которая связана с перенапряжением мышц шеи и головы из-за стресса или сидячей работы. Нелеченная головная боль снижает трудоспособность, может приводить к неврологическим и психическим расстройствам», — предупредила Волгина.

Врач добавила, что головная боль может быть рикошетной, когда чрезмерный прием обезболивающих (более 10-15 дней в месяц) вызывает парадоксальную реакцию: препараты сами начинают провоцировать головную боль. Немедленного обращения к врачу требует изменившийся характер головной боли — другая локализация, выраженная интенсивность, подъем температуры, тошнота, рвота, нарушение речи, движений, онемение лица или конечностей, также указала Волгина.

