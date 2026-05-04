Трампа уличили в мести Зеленскому

Христофору: Трамп не простит Зеленскому удары украинских беспилотников по России

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Украина атакует Россию беспилотниками. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он обратил внимание на то, что посланники американского лидера не торопятся приехать в Киев, объясняя это тем, что не видят смысла в визите. «Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть», — отметил Христофору.

Он подчеркнул, что Трамп явно не намерен закрывать глаза на действия Зеленского, поэтому вопрос урегулирования конфликта «повис в воздухе».

Ранее Зеленский заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус США сместился. Он призвал Вашингтон не откладывать решение украинского кризиса.