Травматолог дал несколько советов бегунам

Врач Дьячков: Медленное увеличение нагрузки поможет избежать травм при беге

Травматолог-ортопед «Гута Клиник» Дмитрий Дьячков рассказал, как людям, которые решили возобновить беговые тренировки после зимы, снизить риск травм. Несколько советов на эту тему врач дал в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь Дьячков порекомендовал увеличивать беговую нагрузку после перерыва постепенно. Первые тренировки должны быть короткими и легкими: около 15-20 минут спокойного бега или чередования бега с ходьбой. По словам врача, оптимально начать с двух-трех тренировок в неделю, в которых будут чередоваться бег и шаг.

Чтобы избежать травм, доктор также призвал прислушиваться к своему телу: если появились дискомфорт или боль, необходимо сразу переходить на шаг. «Если после того, как вы пробежали 500 метров, вы уже немного устали — остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше», — добавил Дьячков.

Врач также призвал придерживаться правила «трех "слишком"». По словам травматолога, его суть заключается в том, чтобы не бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко.

Людям с высоким индексом массы тела Дьячков посоветовал начинать с быстрой ходьбы, так как лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы. Врач добавил, что ходьба, так же как и легкий бег, сжигает килокалории, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Ранее врач Александр Умнов предупредил россиян об опасности одного вида травм. По его словам, даже небольшой ушиб локтя может привести к хроническим болям и повреждению нерва.