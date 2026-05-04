Травматолог дал несколько советов бегунам

15:28, 4 мая 2026

Врач Дьячков: Медленное увеличение нагрузки поможет избежать травм при беге
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Травматолог-ортопед «Гута Клиник» Дмитрий Дьячков рассказал, как людям, которые решили возобновить беговые тренировки после зимы, снизить риск травм. Несколько советов на эту тему врач дал в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь Дьячков порекомендовал увеличивать беговую нагрузку после перерыва постепенно. Первые тренировки должны быть короткими и легкими: около 15-20 минут спокойного бега или чередования бега с ходьбой. По словам врача, оптимально начать с двух-трех тренировок в неделю, в которых будут чередоваться бег и шаг.

Чтобы избежать травм, доктор также призвал прислушиваться к своему телу: если появились дискомфорт или боль, необходимо сразу переходить на шаг. «Если после того, как вы пробежали 500 метров, вы уже немного устали — остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше», — добавил Дьячков.

Одежда, разминка и крем. Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Врач также призвал придерживаться правила «трех "слишком"». По словам травматолога, его суть заключается в том, чтобы не бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко.

Людям с высоким индексом массы тела Дьячков посоветовал начинать с быстрой ходьбы, так как лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы. Врач добавил, что ходьба, так же как и легкий бег, сжигает килокалории, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Ранее врач Александр Умнов предупредил россиян об опасности одного вида травм. По его словам, даже небольшой ушиб локтя может привести к хроническим болям и повреждению нерва.

