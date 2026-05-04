04:59, 4 мая 2026Мир

У берегов Ирана обстреляли британский танкер

ВМС Британии сообщили об обстреле танкера в Ормузском проливе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Британский танкер подвергся обстрелу неподалеку от берегов Ирана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях [125,9 км] к северу от Фуджейры, ОАЭ. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — указано в сообщении.

Отмечается, что экипаж судна находится в безопасности. Воздействия на окружающую среду в результате обстрела нет.

Ранее движение в Ормузском проливе остановилось после слов президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта с Ираном. Данные системы отслеживания судов также показывают, что в период с субботнего утра до воскресного дня в Ормузском проливе наблюдалось лишь небольшое количество судов.

