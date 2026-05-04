У россиянки остановилось сердце после телефонного звонка

17:05, 4 мая 2026Россия

У жительницы Петрозаводска остановилось сердце после телефонного звонка
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

У жительницы Петрозаводска остановилось сердце после телефонного звонка, ей потребовалась реанимация. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков во «ВКонтакте».

Как рассказал чиновник, 48-летняя женщина спала, когда раздался телефонный звонок. Россиянка испугалась и потеряла сознание.

«У нее случилась остановка сердечной деятельности. Рядом был супруг, который успешно ее реанимировал, вызвал скорую помощь. Медики доставили женщину в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи уже в сознании», — написал Охлопков.

После реанимации женщину обследовали. Выяснилось, что у нее — синдром удлиненного QT редкой патологии, который бывает как приобретенным на фоне эндокринных патологий, так и врожденным. Учитывая, что у женщины была остановка сердца, ей установили кардиовертер-дефибриллятор — небольшой прибор, вживляемый под кожу, который в случае повторения опасной аритмии автоматически ее устраняет.

Ранее сообщалось, что в Мирном врачи спасли замерзшего на улице мужчину спустя пять с половиной часов после клинической смерти. Отмечается, что температура воздуха тогда составляла 20 градусов мороза.

