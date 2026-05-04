17:07, 4 мая 2026

Участие в запрещенной организации стоила молодому россиянину 10 лет свободы

Суд приговорил жителя Ставропольского края к 10,5 года за терроризм
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы 21-летнего жителя Ставропольского края за участие в запрещенной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Первые три года молодой мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет в колонии строгого режима. Осужденного признали виновным по статье 205.5 УК РФ («участие в деятельности террористической организации»). Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, в апреле 2025 года фигурант вступил в террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории России. Целью было последующее совершение преступлений от ее имени. Другие подробности по этому делу на раскрываются. Неизвестно, о какой организации идет речь и каким образом молодой человек принимал участие в ее деятельности.

Ранее суд приговорил к 15 годам лишения свободы уроженца Дагестана, который вовлек подростка в террористическую организацию.

